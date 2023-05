Riconoscimenti e premi internazionali per il pianista canicattinese Gianmarco Sigona

Il Sindaco di Canicattini Bagni, Paolo Amenta, l’Assessore alla Cultura e alle Attività Musicali, Sebastiano Gazzara, insieme alla Giunta e alla Presidente del Consiglio, Loretta Barbagallo, a nome della comunità e dell’intero Consiglio comunale, si sono complimentati con il giovane pianista Gianmarco Sigona studente della locale Scuola di Musica “Arturo Basile” della classe di pianoforte della Prof.ssa Eugenia Udartseva, per gli importanti premi e riconoscimenti conseguiti partecipando nei giorni scorsi a due concorsi musicali per giovani talenti.

Il giovane pianista canicattinese ha infatti ottenuto il 1° premio, con voto con 95/100, al “2° Concorso Internazionale Lions – Valle dell’Etna” che si è svolto dal 23 al 25 maggio a Misterbianco, in provincia di Catania, e il 2° Premio al “1° Concorso Musicale Nazionale Città di Avola”.

Riconoscimenti importanti per Gianmarco Sigona, che in più occasioni, in appuntamenti regionali, nazionali e internazionali, ha riscontrato gli apprezzamenti dei critici, del pubblico e dei suoi concittadini, con la piena soddisfazione per i risultati ottenuti da parte dei docenti e del Direttore della Scuola di Musica “Arturo Basile”, Prof. Sebastiano Liistro, gestita dall’Associazione Culturale “A. Basile” a cui l’Amministrazione comunale lo scorso anno ha dato in uso più ampi e accoglienti locali al terzo piano del plesso scolastico Mazzini.