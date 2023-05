Vittoria, un veicolo per l’Oasi di Traballino: raccolta fondi

Flavia Failla volontaria siciliana, da anni si occupa di accudire cani e gatti abbandonati o in difficoltà. Con l’Oasi Traballino, dal 2016 è presente sul territorio, ma le spese sono tante e spesso a carico dei volontari. Per questo è stata lanciata una raccolta fondi su GoFundMe per comprare un veicolo: “Vogliamo cercare di acquistare un mezzo climatizzato di seconda mano ma affidabile, che non ci lasci a piedi, che ci consenta sia i recuperi in urgenza che il trasporto a Catania per la partenza dei nostri amati pelosi verso le loro future famiglie” spiega Failla.

“Non possiamo permetterci più il grande esborso di un mezzo a noleggio per ogni viaggio,

ma soprattutto non possiamo permetterci di avere emergenza perché non potremo agire subito. Serve una mano per i nostri amici pelosetti” è l’appello dell’Oasi Traballino.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/4srp/mezzo-per-loasi-di-traballino