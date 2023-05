Maria Monisteri: una gioia infinita essere sindaco della mia Città assieme ai Modicani"

"Che dire? Sono felice, sono contenta e sono… Modicana". Sono le parole pronunciate da Maria Monisteri, sindaco di Modica. "Mai come oggi, mi sento un tutt’uno con la nostra Città, con la mia Città. Con quella Modica per cui sono sempre stata ‘Maria’. Maria nei miei 4 anni di amministrazione e in queste belle e intense settimane di campagna elettorale. Che ho condotto nel rispetto della Città e di chi aveva un’idea e un percorso diverso dal mio. Abbiamo nella testa e nel cuore, un progetto che evolve il lavoro che Modica ha iniziato 10 anni fa. Un progetto vincente e che la Città ha recepito e fatto suo. Il nostro, è un percorso che va avanti. E’ una grande responsabilità quella che ho ricevuto dai Modicani e che sono orgogliosa e felice di ricevere. E’ una sensazione bellissima sapere di essere Sindaco; una sensazione che riassume tante emozioni e che mi rende orgogliosa. Ed è bello essere anche il primo sindaco donna di Modica. Una bella sensazione.

Non mi va di fare polemiche in un momento di gioia come questo; se qualcuno non vuole complimentarsi con me…ce ne faremo una ragione! Piuttosto, faccio davvero e con grande piacere i complimenti a Nino Gerratana, per come ha condotto la campagna elettorale. Si è complimentato con me in privato e lo ha fatto anche pubblicamente, postando sui social. Un gesto nobile. Non è il momento oggi né di polemizzare; è il momento di festeggiare. Con la Città, con Modica, con i Modicani.

Pienamente consapevole di ciò che dobbiamo fare e pienamente consapevoli degli impegni che ci aspettano. Siamo pronti ed abbiamo le idee chiare. L’entusiasmo che abbiamo respirato oggi e quello che abbiamo avvertito in tutti questi giorni, che abbiamo condiviso con la nostra Città e con i Modicani, che ci è stato manifestato in ogni incontro, in ognuno dei momenti che sono stata assieme a tante persone, è la spinta propulsiva per lavorare. E per farlo da subito: per Modica e con Modica".