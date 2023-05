Incidente stradale a Vittoria nel pomeriggio. Per cause da accertare si sono scontrati, in via Incardona, una moto e un furgone. La peggio è toccata al centauro che è stato soccorso da personale del 118 e trasportato all'ospedale Guzzardi di Vittoria. E' stato ricoverato con prognosi riservata. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi.

(Foto Franco Assenza)