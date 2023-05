Caltagirone, schianto con la moto sulla Catania-Gela: morto 32enne

Incidente mortale domenica lungo la Catania-Gela, dove un 32enne – Giuseppe Triolo di San Michele di Ganzaria – ha perso la vita mentre si trovava a bordo di una moto Aprilia 750. Il sinistro è avvenuto in territorio di Caltagirone. Il ragazzo è morto durante il trasporto in ospedale. La moto, secondo i primi accertamenti, si è schiantata contro il guardrail.

“La Comunità Sammichelese è stata colpita tragicamente per la grave perdita di una giovane vita spezzata in un incidente stradale. Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e la cittadinanza esprimono il più profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie Triolo e La Rocca in questa circostanza di dolore per la prematura scomparsa di Giuseppe“, sono le parole del sindaco Danilo Parasole.