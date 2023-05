Di Giacinto per la quarta volta sindaco di Casteldaccia

Giovanni Di Giacinto è stati eletto per la quarta volta sindaco di Casteldaccia (Palermo). Nei giorni scorsi il primo cittadino, in passato anche deputato regionale, era stato condannato dal Tribunale di Termini Imerese a 3 anni di reclusione e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, con altri imputati, per la tragedia avvenuta il 3 novembre del 2018 quando nel territorio di Casteldaccia per le forti piogge esondò un torrente che travolse una villetta. Nella tragedia persero la vita nove persone tra i quali due bambini di uno e tre anni.