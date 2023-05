Il Pd salva la faccia a Carlentini, con Stefio sindaco: a Francofonte Lentini fa il bis

Il Pd si consola soltanto a Carlentini in provincia di Siracusa, grazie all'effetto trascinamento del rieletto candidato a sindaco, Giuseppe Stefio. L'esponente Dem ha ottenuto il 70,38% dei voti, incassando 6.629 preferenze. Il suo sfidante, Antonino Condorelli con 'Carlentini al Centro', si è fermato al 29,62, ottenendo 2.790 voti.

Plebiscitaria la riconferma a Francofonte per Daniele Lentini (nella foto) che ha ottenuto 5.965 voti per un totale dell' 84,65%. Niente da fare per l'avversaria di Lentini, Valentina La Rocca che si è fermata al 15,35%, incassando dai francofontesi poco più di mille preferenze.