Denunciato a Siracusa dalla Digos elettore che crea il caos in un seggio

Agenti della Digos hanno denunciato un siracusano di 39 anni, già conosciuto alle forze di Polizia, per aver creato turbative all’interno di un seggio elettorale.

In specie, il trentanovenne, avuto un acceso alterco con il Presidente del seggio elettorale ove si era recato per votare, lo aggrediva, scaraventava a terra delle sedie e dei banchi, bloccando per oltre un’ora le operazioni di voto.

L’uomo, che dapprima è stato prontamente bloccato dal personale di Polizia in servizio ai seggi elettorali, è stato poi compiutamente identificato e denunciato, a norma delle leggi che regolamentano il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, dagli uomini della Digos.