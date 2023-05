Mette in vendita on line una Vespa 50 che non arriva: denunciato a Noto

Nella giornata di ieri, agenti del Commissariato di Noto hanno denunciato un uomo di 37 anni, per il reato di truffa.

In specie, la vittima trovava su un social l’inserzione per la vendita di una vespa piaggio 50 al prezzo di euro 1.600 euro. Contattato l’inserzionista, iniziava uno scambio di messaggi finalizzato a definire la trattativa di compravendita. Pattuito il prezzo di 1.400 euro, il venditore chiedeva subito l’invio di 200 euro a titolo di caparra tramite ricarica postepay.

Effettuato il versamento, i due concordavano di incontrarsi presso il porto di Milazzo ove sarebbe arrivato con la nave e la vespa al seguito.

Nella giornata concordata, dopo lunga attesa, non vi erano più notizie del venditore.

Dopo la denuncia, gli uomini diretti dal dott. Arena risalivano al truffatore che aveva intascato il denaro senza cedere il bene promesso.