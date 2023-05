Cuffaro: Dc primo partito a Modica e a Licata e prima donna sindaco nella città barocca

"La Democrazia Cristiana si afferma come primo partito a Modica, con l’orgoglio di essere stati fautori dell’elezioni della prima donna sindaco in città, attestandoci al 23,26%. Un merito che grazie al grande

impegno dell’Onorevole Ignazio Abbate e di tutta la squadra siamo riusciti ad ottenere". Lo dichiara il segretario nazionale della Dc, Totò Cuffaro. "La Dc si attesta come primo partito anche nella città di Licata

raggiungendo la percentuale del 12,99%, pure nell’agrigentino il gioco di squadra ed il lavoro del nostro Capogruppo all’Ars, Onorevole Carmelo Pace, ci inorgoglisce profondamente. Attendendo il risultato della città di Catania ringraziamo tutti i candidati dei Comuni al voto per il grandissimo sforzo profuso", conclude Cuffaro.