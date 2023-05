Modica, il nuovo Consiglio: 21 seggi alla maggioranza e 3 all'opposizione. Tutte le preferenze

Le liste del sindaco Maria Monisteri dovrebbero portare in Consiglio comunale 21 consiglieri lasciandone solo tre all’opposizione. Secondo i dati ancora non ufficiali, la DC porta in Consiglio: Samuele Cannizzaro, Giovanni Alecci, Rita Floridia, Giorgio Civello, Piero Covato, Giuseppe Caruso, Lorenbzo Giannone.

Lista Prendiamoci cura: Antonino Drago, Giorgio Belluardo, Saro Viola, Rita Cascino, Tino Antoci, Neva Guccione.

Lista Modica al centro: Maria Cristina Minardo, Piero Armenia, Daniela Spadaro, Fabio Borrometi.

Lista Siamo Modica: Delia Vindigni, Daniele Scapellato, Giammarco Covato, Elena Frasca.

L’opposizione avrebbe solo tre consiglieri: Ivana Castello, Giovanni Spadaro e Claudio Gugliotta.



