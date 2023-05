Elezioni a Siracusa, il Centro destra vola al primo turno: rush finale per Messina

Candidati anonimi, liste farlocche fatte da riempitivi, nomi e cognomi bruciati, gente che non aveva nulla da perdere in queste amministrative del 2023. Il voto dei siracusani è stato inequivocabile. Il fai da te fine a se stesso, senza programmi e progetti è meglio gettarlo nella spazzatura. Sono 17 fra partiti e Movimenti che non hanno superato lo sbarramento del 5%. Cadono schieramenti eccellenti, come Cuffaro che a Siracusa con la sua Nuova Dc, il miracolo, non l'ha fatto. Ma anche il M5s letteralmente sparito dalla geografica politica del Siracusano. Ed è fuori anche la Lega con ìPrima l'Italia abbinata a Siracusa Protagonista. Il più votato a sindaco è Ferdinando Messina, ma non gli sono bastate le 17.392 preferenze (32, 22%) per toccare la soglia del lasciapassare 40 per cento. Il 'miracolo' lo fa Francesco Italia con la sua lista da sindaco che arriva al 9,56% a pari merito con Fratelli d'Italia, il partito del presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni. Se Messina perde, 2, 3 punti rispetto alla coalizione, Italia incassa un abbondante voto disgiunto che si attesta al 7%. Il sindaco uscente ha rosicchiato dappertutto, soprattutto in casa del Centro destra e forse anche in casa della Sinistra dissidente. Alla fine la sua corsa si è fermata a 12.893 voti (23,89). I numeri danno anche ragione agli Autonomisti della premiata Carta - Lombardo con Forza Italia che tiene senza eccellere dopo avere raccolto un partito finito nella cenere.

"E' vero che si può fare sempre di meglio e di più - dice il parlamentare all'Ars, Riccardo Gennuso- ma non posso negare di essere rimasto soddisfatto. Voglio ringraziare quanti si sono spesi per Forza Italia e per l'intera coalizione. La partita è ancora aperta e noi la giochiamo con il vantaggio di avere vinto il primo turno. Sono certo che Siracusa merita un sindaco come Ferdinando Messina - conclude Gennuso - Ha le idee chiare e sa come rilanciare la città, spenta dal 'solista' Italia".

Restano delusi chi pensava ad un flop del Pd, l'onda d'urto di Renata Giunta arrivata terza, ha mantenuto a galla i Dem. Edy Bandiera con la sua lista, entra in Consiglio per il rotto della cuffia ed arriva al quarto posto. Non può invece rimproverarsi più di tanto l'ex primo cittadino Giancarlo Garozzo, costretto a scendere in prima linea all'ultimo momento per evitare che il progetto di 'Fuori Sistema' crollasse dopo mesi di lavoro. Dalla sua parte una lista fortissima e le altre due da rifondare. Non ci sarà in consiglio comunale nessun esponente di Civico4. Il Movimento di Michele Mangiafico, in pieno contrasto con il sindaco uscente, non ha riscontrato i consensi che il fondatore sperava, nonostante una intelligente opposizione. Nessun miracolo neppure per Cateno De Luca, il 'sindaco di Sicilia'. Il suo candidato, Roberto Trigilio non ha toccato neppure quota 3%. Infine Aziz. Soltanto una presenza scenografica. Tra due settimane si torna alle urne. La partita è tutta da giocare e si ricomincia da 0 a 0.