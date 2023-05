Acate, il nuovo Consiglio comunale: 11 esponenti alla maggioranza e 5 all'opposizione

Conclusa la “partita” per la conquista della poltrona più ambita di piazza Libertà, con la larga vittoria dell’avvocato Gianfranco Ciriacono, che ha totalizzato 1907 preferenze contro le 1430 di Giovanni Caruso, le 1215 di Giovanni Di Natale, sindaco uscente, e le 192 di Francesco Raffo, ad Acate c’è attesa per l’insediamento del giovane legale e la prima riunione del Consiglio comunale.

Della maggioranza che lo sosterrà, 11 membri, faranno parte: Cristina Cicero, Irene Tidona, Gianfranco Ciriacono, Cristian Palma, Giovanni Formaggio, Giovanni Sarrì, Dafne Lantino, Giuseppe Failla, Daria Guardabasso, Luigi Denaro, Sara Gianninoto.

Sui banchi dell’opposizione sicuri di sedersi, invece, Simone Caruso, Monia Leta, Sandy Pulichino e Santi Bongiorno. Gaetano Castiglione o lo stesso capolista, Giovanni Caruso, se eserciterà il diritto di entrarvi come migliore secondo candidato a sindaco, sarà il quinto.

Con 519 preferenze, Cristina Cicero, già designata assessore da Fidone, è la candidata più votata tra i 64 in lista nelle quattro aggregazioni. Un vero e proprio record.

Non ce l’hanno fatta, nella lista di Fidone, tra i nomi eccellenti, gli ex consiglieri comunali Eliseo Campagnolo, Carmelo Di Martino e l’ex assessore Andrea Menza.

Nell’aula del Castello, almeno inizialmente, entreranno 7 donne e 9 uomini. Ma il rapporto potrebbe cambiare con l’assegnazione delle due deleghe assessoriali che quanto prima saranno comunicate. Senza dimenticare che alla prima riunione si dovrà eleggere il nuovo presidente.

Forte della sua esperienza pregressa in Consiglio, quando fu eletto nella lista a sostegno di Raffo, Fidone saprà sicuramente come trovare la quadra proponendo una figura già esperta e di alto profilo morale.