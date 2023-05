Siracusa, "Parlare col cuore": una due giorni della Conferenza Episcopale Siciliana

Sarà Alessandro Gisotti, vice direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, ad aprire domani, mercoledì 31,al Santuario della Madonna delle Lacrime, la due giorni organizzata dall’Ufficio per la pastorale delle Comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Siciliana sul tema "Parlare col cuore" dal messaggio di Papa Francesco per la 57ª Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali.

Domattina a partire dalle 9.00 interverranno Alessandro Gisotti, per la prima volta in Sicilia; Mons. Francesco Lomanto, Arcivescovo Di Siracusa; Luigi Ferraiuolo, redattore di TV 2000 e Salvatore Di Salvo, segretario nazionale UCSI. Sono previsti gli interventi di don Arturo Grasso, Direttore dell’Ufficio regionale per la cultura e le comunicazioni sociali della CESi; Gaetano Rizzo, consigliere nazionale UCSI; Orazio Mezzio, direttore del settimanale Cammino. Modera Alessandro Ricupero, vice direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi di Siracusa. Si parlerà del messaggio di Papa Francesco e del rispetto delle carte deontologiche.