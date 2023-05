Operai in pausa pranzo, incendio distrugge una gru a Mazara del Vallo

Una gru del cantiere che sta realizzando i lavori di manutenzione del ponte sul fiume Bocca Arena a Mazara del Vallo è stata distrutta da un incendio.

Le fiamme sono divampate mentre gli operai erano in pausa pranzo.

I vigili del fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo sono intervenuti per spegnere l'incendio. Nelle prossime ore sarà effettuato un sopralluogo tecnico per conoscere l'origine del rogo. Attualmente il ponte è chiuso al traffico proprio per consentire gli interventi di manutenzione per conto del Libero Consorzio provinciale.