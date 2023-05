Aragona, nuovo comandante della Stazione Carabinieri

La Stazione Carabinieri di Aragona, in provincia di Agrigento, ha un nuovo Comandante. Si tratta del Maresciallo Capo Vincenzo Merlino, che ha all’attivo ventiquattro anni di servizio e significative esperienze tra cui figurano quella al Reparto Operativo del Comando provinciale di Agrigento e la guida della Stazione Carabinieri di Sant’Angelo Muxaro a partire dal novembre del 2021.

“Il Maresciallo Capo Vincenzo Merlino – si legge in una nota di Filippo Zisa e Vincenzo Fisicaro (nella foto), rispettivamente segretario generale provinciale e segretario generale provinciale aggiunto della segreteria di Agrigento del Nuovo Sindacato Carabinieri Sicilia – è una persona umile e seria e di certo, anche in futuro, la sua carriera sarà ricca di soddisfazioni”.

Un auspicio al quale si associa la segreteria regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri Sicilia, che rivolge i migliori auguri al nuovo Comandante, insediatosi nei giorni scorsi.