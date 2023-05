Modica, al Teatro Garibaldi la "Drums Together" i giovani talenti del Liceo Musicale

Giovedì 1 giugno alle ore 21, il Teatro Garibaldi di Modica diventerà il palcoscenico dei giovani talenti della Drums Together - Percussion Ensemble del Liceo Musicale Statale “Verga” di Modica, che saranno i protagonisti di un evento carico di vivaci suggestioni. L'essenza del concerto risiede nell'incontro tra la potenza del ritmo e l'influenza dei venti africani e del mondo intero. Questo connubio darà vita a melodie contemporanee, in cui si fonderà un'altra forma d'arte associata: la danza. Sarà un viaggio che porterà il pubblico in giro per il mondo, alla scoperta dell'universo percussivo, attraverso una coinvolgente performance capace di esplorare nuovi orizzonti compositivi.