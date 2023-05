Comiso, con Giovanni Caccamo e Cristina Dell'Acqua al via "L'ingegnere di Babele"

A Comiso è iniziata la terza edizione de “L'ingegnere di Babele”, il festival culturale promosso dalla Fondazione Bufalino che è un tributo ai mutevoli linguaggi. Un vero viaggio tra le pieghe della bellezza declinata in infinite varianti, cominciato sabato 27 maggio con un'installazione artistica molto particolare degli artisti Tamara Marino e Simon Troger e con l'intervento del cantautore Giovanni Caccamo e della scrittrice Cristina Dell'Acqua. Nel loggiato della Fondazione Bufalino il presidente Giuseppe Digiacomo ha aperto ufficialmente questa terza edizione invitando il folto pubblico a partecipare agli eventi in programma fino a luglio, con uno sguardo particolare ai giovani, che con acuta curiosità possano scoprire le opere di Gesualdo Bufalino. “La Fondazione Bufalino agisce su due versanti – ha commentato il presidente Digiacomo - uno squisitamente scientifico di altissimo profilo con il suo comitato scientifico presieduto dal professor Nunzio Zago, collaborato da illustri, studiosi, accademici, come il professore Traina e il professor Onofri, e, l'altro, dedito ad un'opera di alta divulgazione, un incrocio molto speciale tra i linguaggi che riguardano la musica, il teatro, la letteratura, le arti, il cinema, perfettamente in linea con il multiforme ingegno di Bufalino, le sue mille curiosità che lo rendono un soggetto che si presta a questo tipo di operazioni. Questo festival è ricco di eventi e di requisiti di grande originalità, e vuole orientarsi anche ai giovani”. E proprio dedicato ai giovani è stato il primo evento del festival, con la presentazione da parte di Giovanni Caccamo e Cristina dell'Acqua di un progetto ambizioso e provocatorio che nella parola trova la sua rivoluzione. “Rivolgersi ai giovani significa edificare ponti – commenta il cantautore Giovanni Caccamo - Il progetto “Parola ai giovani” nasce da un appello di Andrea Camilleri che proprio dai giovani potesse partire un nuovo umanesimo.