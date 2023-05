Amministrative nel Ragusano, l'onorevole Abbate: soddisfazione per il "poker" di sindaci

Quattro su quattro. Una tornata elettorale da incorniciare per l’Onorevole Ignazio Abbate che ha visto trionfare i quattro candidati e le coalizioni appoggiate in campagna elettorale. A Modica Maria Monisteri, a Ragusa Peppe Cassì, a Comiso Maria Rita Schembari e ad Acate Gianfranco Fidone. Persone alle quali l’esponente della DC è stato vicino durante le fasi cruciali della campagna: “Sono soddisfattissimo dei risultati elettorali – commenta Abbate – perché hanno vinto e l’hanno fatto anche bene. Già dalle primissime battute era chiaro a tutti quali sarebbero stati i nuovi sindaci, tanto è stato il distacco dagli altri contendenti. Gli elettori hanno premiato o la continuità amministrativa (vedi Ragusa, Comiso e in parte Modica) o la bontà del progetto, la lealtà e la trasparenza di chi lo incarna come nel caso di Acate. A Modica Maria Monisteri (nella foto con il parlamentare regionale), dopo cinque anni in Giunta, ha attirato le simpatie di quanti hanno seguito il nostro progetto politico negli ultimi dieci anni riuscendo anche ad incrementare i consensi che erano già altissimi. A Ragusa e Comiso i cittadini hanno, con il loro voto, voluto fare i complimenti ai due Sindaci per l’ottimo lavoro svolto nel quinquennio. Ad Acate si è voluto premiare un giovane che ce l’ha fatta superando gli altri avversari che dalla loro avevano tanta esperienza amministrativa. Non c’è dubbio che queste quattro affermazioni così simili tra di loro inducano a pensare ad un avvicinamento centrista della politica iblea, come nella tradizione di questa terra. Un dato che non potrà non essere tenuto in conto per le consultazioni future. Un ringraziamento anche ai consiglieri sia eletti che non eletti per essersi avvicinati ad un progetto del quale faranno sempre parte. Sicuramente non sarà un progetto chiuso solo agli eletti ma è giusto premiare anche chi si è speso in prima persona mettendoci la faccia”.