Bonfanti (FI): "Siracusa sarà governabile solo con la vittoria di Messina sindaco"

"A scrutinio terminato, l’oggettività dei numeri mi permette, nella qualità di commissario provinciale di Forza Italia di esprimere soddisfazione per il positivo risultato elettorale del nostro movimento politico che non ha certo deluso le aspettative nonostante ci presentassimo agli elettori con una lista quasi totalmente rinnovata, svuotata dei tanti militanti, radicati e portatori di consensi, che negli ultimi anni hanno intrapreso nuovi percorsi e che ci siamo trovati, fortunatamente, all’interno della coalizione a rinforzare gli altri partiti del Centro Destra. Se è lusinghiero il sostanzioso consenso di Ferdinando Messina Sindaco, che lo certifica assoluto protagonista di questo ballottaggio, di assoluta importanza è la vittoria della nostra coalizione in termini di seggi al Consiglio Comunale; la coalizione di Centro Destra esprime la maggioranza dei componenti della massima assise, decretando, già dal primo turno, una serena governabilità di Siracusa solo ed esclusivamente con Ferdinando Messina Sindaco". Lo dice a 24 ore dallo scrutinio,Corrado Bonfanti, commissario provincia di Forza Italia a Siracusa. "

In questa vittoria di coalizione registro un significativo e determinante apporto della lista di Forza Italia. Un risultato non certo scontato, considerato l'elevato numero di liste e candidati, tutti molto radicati nel tessuto cittadino e considerata la recente riorganizzazione e rinnovamento del partito che ha però sempre mantenuto dritta la barra del timone senza perdere di vista la propria identità e ideologia, con uno sguardo attento alla rotta tracciata: lavorare alacremente, insieme al nostro deputato regionale, Riccardo Gennuso, che non ci ha fatto mancare mai il suo importante sostegno, avallando e contribuendo a porre le condizioni per un grande gioco di squadra che sarà replicato e incrementato per una vittoria certa e costruttiva alla fine di questo secondo turno. La vittoria di Ferdinando Messina - aggiunge Bonfanti - amplierà ancora di più la maggioranza già schiacciante e, dopo la sua elezione a Sindaco, si potrà iniziare una serena ma determinata rivoluzione, come ha detto il nostro vicepremier Antonio Tajani e confermato più volte dal Presidente Schifani, per riportare la Città di Siracusa agli antichi fasti di centro nevralgico del Mediterraneo, volano propulsivo di uno straordinario sviluppo economico, sociale e culturale.

Ci attende una grande sfida, un duro lavoro di ricostruzione, ma Forza Italia e tutta la coalizione di Centro Destra, con i suoi uomini e le sue donne preparati e competenti, è pronta a rimboccarsi le maniche per scrivere una nuova pagina della storia di Siracusa".