Atletica leggera, il 10 giugno di corre la Supermaratona dell'Etna su un tracciato di 43 km

Tutto pronto per la Supermaratona dell'Etna, la corsa di 43 chilometri, in programma sabato 10 giugno, con start dalla spiaggia di Marina di Cottone (Catania), arrivo in cima al vulcano e con l'attraversamento dei centri storici dei comuni di Fiumefreddo di Sicilia, Piedimonte Etneo, Linguaglossa e Castiglione di Sicilia. Un lungo vertical che da quota zero proietta fino a quasi 3000 metri E che richiede ottime gambe e grande forza mentale per essere affrontata al meglio. Quindici le nazioni presenti, la più rappresentativa delle quali, oltre all'Italia, è la Francia. C'è anche la Super RoundTrip, la corsa di 14,5 chilometri, totalmente off-road, che ripercorre l'ultimo tratto della Supermaratona, per provare l'emozione di arrivare in cima all'Etna, senza correre tanti chilometri. La Supermaratona partirà alle ore 7.30 da Marina di Cottone - Fiumefreddo, il tempo massimo di percorrenza è di 7 ore 45 minuti. L'arrivo si trova a pochi passi dall'Osservatorio Etneo. A Piano Provenzana, al km 33, è previsto un cancello orario invalicabile a 5 ore dalla partenza. La SuperRound Trip partirà tre ore dopo, alle ore 10,30, e partenza e arrivo sono ubicati a Piano Provenzana.