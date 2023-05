Ragusa, manca la querela: assolti i 5 accusati di furti nelle aziende agricole

Erano accusati di tentato furto ma sono stati prosciolti, così come prevede la riforma Cartabia, per mancanza di querela. Si tratta di cinque persone - due italiani e tre albanesi - che sono comparsi davanti al giudice unico del Tribunale di Ragusa. I cinque farebbero parte di una gang, con base a Vittoria: nei primi mesi del 2022 avrebbero commesso vari furti nelle campagne tra San Giacomo, Frigintini, Modica e Ragusa a danno di aziende agricole e abitazioni di campagna. Erano stati bloccati e arrestati da Carabinieri e Polizia mentre effettuavano dei sopralluoghi nei pressi di un'azienda agricola. Le forze dell'ordine sequestrarono nella loro auto arnesi atti allo scasso e due radioline che avrebbero utilizzato per i collegamenti tra chi restava in auto e chi effettuava i furti. Vengono processati per tentato furto ma non viene indicata la presunta vittima, l’obiettivo del furto. La conseguenza è che non c’è la querela richiesta dalla riforma Cartabia per procedere e i cinque sono stati prosciolti.