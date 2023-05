Taormina, proclamazione del sindaco Cateno De Luca e degli eletti al Consiglio

Si è svolta oggi a Taormina, nell'aula consiliare di Palazzo dei Giurati, la cerimonia di proclamazione degli eletti. Il presidente della sezione 1 del seggio elettorale ha consegnato al segretario generale del comune di Taormina Giuseppe Bartolilla, il verbale con il quale è stato proclamato il nuovo Consiglio comunale.

“Nonostante sia la 4^ volta, afferma Cateno De Luca, per me l'emozione è stata fortissima. Forse anche più delle altre volte. Sento il peso delle aspettative e della fiducia che la gente ripone nei miei confronti dal momento che sono stato votato da 2 taorminesi su 3 e questo mi spinge ancora una volta a dare il massimo. Auguro ai consiglieri eletti un proficuo lavoro. Auspico soprattutto che in quest'aula consiliare si possano affrontare discussioni di alto profilo per il bene di Taormina. Ho voluto omaggiare i consiglieri eletti del testo che ho scritto nel 2018 "Manuale dell'aspirante amministratore comunale" perché ritengo che competenza e conoscenza facciano la differenza. La città di Taormina ci ha affidato una missione e abbiamo il dovere di portarla avanti con l'impegno che ci ha sempre contraddistinto.”

La nomina della giunta sarà ufficializzata venerdì 2 giugno. La prima seduta del consiglio comunale invece è stata fissata per venerdì 9 giugno alle ore 17:00.