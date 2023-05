"Trapani in cammino": Tranchida proclamato sindaco, giuramento della Giunta comunale

Giacomo Tranchida è stato ufficialmente proclamato sindaco di Trapani. Successivamente, presso la Sala Sodano di Palazzo d'Alì, il sindaco e gli assessori designati hanno giurato davanti il Segretario Generale. Ecco le deleghe dell’attuale Giunta Comunale.

Assessora Rosalia d'Alì con deleghe in materia di:

Turismo e promozione Trapani West of Sicily - Internazionalizzazione e Trapani capitale delle culture euromediterranee - Arte - Cultura ed eventi correlati. Partecipate: Biblioteca Fardelliana - Ente Luglio Musicale.

Assessora Andreana Maria Patti con deleghe in materia di:

Politiche Comunitarie e programmi di sviluppo territoriale - PNRR e Cooperazione Internazionale - Programmazione innovativa e strategica - Pari Opportunità – Partecipata FLAG - Affari generali e Legali - Appalti e contratti.

Assessore Vincenzo Abbruscato con deleghe in materia di:

Rapporti con il Consiglio Comunale - Servizi demografici - Organizzazione e gestione del Personale - Servizi nelle frazioni e semplificazione amministrativa - Suap - Commercio e attività economiche - Industria e attività produttive.

Assessore Emanuele Barbara con deleghe in materia di:

Attuazione Programma di Governo - URP e Servizi al Cittadino - Università e Politiche Giovanili - Sport, Attività Ricreative e del Tempo Libero - Eventi - Feste Patronali e della Tradizione

Assessore Giuseppe Virzì con deleghe in materia di:

Servizi Sociali - Servizi alla Famiglia - Politiche del Lavoro – Distretto Sociosanitario D50 – Terzo Settore.

Rimangono al momento in capo al sindaco tutte le altre deleghe per le quali si riserva l’attribuzione con successivi provvedimenti nel rispetto della vigente normativa.