Vittoria, arrestati a Scoglitti due immigrati irregolari

A Scoglitti i Carabinieri hanno proceduto all’arresto di due extracomunitari resisi responsabili di svariati reati e la cui condotta aveva destato preoccupazione negli abitanti della frazione vittoriese.

La posizione amministrativa dei due extracomunitari è stata vagliata dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Ragusa e i due uomini sono risultati irregolari sul territorio nazionale.

Per uno dei due extracomunitari il Questore di Ragusa ha proposto al Prefetto l’adozione del decreto di espulsione che è stato eseguito con l’accompagnamento e trattenimento presso il Centro per Rimpatri di Caltanissetta. L’altro extracomunitario, dopo il rigetto della sua domanda di protezione internazionale è stato condotto nello stesso centro dove sono in corso le procedure per l’esecuzione dell’espulsione dal territorio nazionale.