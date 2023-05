Modica, giovedì sera Maria Monisteri ringrazia gli elettori

Giovedì 1° Giugno, alle 21, comizio di ringraziamento del Sindaco di Modica, Maria Monisteri. In piazza Matteotti l’incontro con la Città. “E’ il momento di dire il mio GRAZIE infinito all’affetto e alla stima dei Modicani - afferma il nuovo sindaco -, sarà il momento per abbracciare idealmente la nostra Città e dirvi il mio GRAZIE più forte e sincero per la stima e l’affetto che mi avete dimostrato, che avete dimostrato per la nostra squadra e per i 96 Modicani che hanno condiviso il percorso. La mia, è una felicità che partecipo con la Città tutta e giovedì sera, sarà il modo migliore per iniziare con entusiasmo il cammino che mi aspetta e che ci aspetta. Insieme, condiviso, ascoltando, lavorando e realizzando. Per Modica e con i Modicani”