Una volante della polizia è rimasta coinvolta in un incidente stradale questo pomeriggio a Siracusa. I poliziotti, chiamati per un'emergenza, hanno imboccato in contro senso via Po. La loro fretta ha però provocato un tamponamento con una Classe A Mercedes che proveniva da via Tevere, all'incrocio con via Ar Sia gli agenti che il conducente della Mercedes non hanno subito conseguenze. Tutti sono rimasti illesi. (fototamtamtv)