Siracusa, i seggi al Vermexio: ancora da decifrare. TUTTE LE PREFERENZE

Bisognerà attendere l'esito del ballottaggio a Siracusa per l'attribuzione dei seggi al consiglio comunale. I siracusani torneranno alle urne l'11 e IL 12 giugno per decidere chi sarà il primo cittadino tra Ferdinando Messina e Francesco Italia. In queste ore accordi più o meno alla luce del sole, altri sottobanco. Una cosa è certa, che la partita si gioca alla pari. Intanto pubblichiamo i voti di preferenza dei candidati al consiglio comunale di Siracusa. Si tratta dell'elenco uscito dall'Ufficio elettorale del Comune, che non può essere considerato definitivo.

DATI TOTALI CANDIDATI PDF