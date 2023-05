L'omicidio Greco a Lentini, in Corte d' Appello un ergastolo e 25 anni

I giudici della Corte d'appello di Catania hanno confermato le condanne in primo grado all'ergastolo ed a 25 anni di reclusione per due imputati sotto processo per l'omicidio di Sebastiano Greco, ucciso a colpi di pistola davanti ad un panificio di Lentini, nell'ottobre del 2020. Carcere a vita per Antonino Milone, 36 anni, accusato dalla procura di Siracusa di aver premuto il grilletto contro la vittima; 25 anni per Anthony Sasha Bosco, 29 anni, indicato come il complice. Secondo quanto ammesso dallo stesso Milone, il delitto sarebbe maturato per un contrasto legato ad una partita di droga persa, per cui la vittima avrebbe preteso un risarcimento. L'imputato ha detto che avrebbe voluto dare un avvertimento al rivale mentre il 25enne si e' difeso sostenendo che sarebbe stato costretto con le minacce ad aiutare Milone.