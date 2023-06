Il ballottaggio a Siracusa, Giancarlo Garozzo: "Decideremo entro sabato"

Sono ore decisive a Siracusa per accordi e apparentamenti in vista del ballottaggio tra il sindaco uscente, Francesco Italia e Ferdinando Messina, il candidato del Centro destra, in pole position dopo l'esito del primo turno avendo superato il 32%. Entrambi gli aspiranti sindaci sanno che la partita dell'11 e 12 giugno e tutt'altra storia e si riparte dal risultato di parità.

Ad essere ago della bilancia in queste amministrative siracusane, è sicuramente il 'renziano' Giancarlo Garozzo, sceso in campo con tre liste civiche e fermatosi all'8,31%. Garozzo forte della sua personalità, è in grado di tenere la sua coalizione unita, ma sicuramente dovrà confrontarsi con il suo entourage. E' risaputo che a Italia ha contestato l'azione di governo, tirando anche fuori i suoi assessori, ma con Messina è spuntato il 'caso' della Camera di Commercio, con il presidente della Regione propenso ad accorpare Siracusa a Catania.

"Nulla da dichiarare al momento" - dice a Nuovo Sud, Giancarlo Garozzo.

State valutando o lascerete l'elettorato libero di decidere? "Stiamo valutando", risponde il leader di 'Fori Sistema'. Quando prenderete la decisione di chi sostenere al secondo turno? "In settimana", tira dritto Garozzo, "sicuramente entro sabato".