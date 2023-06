Commando di rapinatori a Floridia per assaltare 'Sfizzico'

Dai furti alle rapine. Sale la preoccupazione a Floridia, dove proliferano i colpi della microcriminalità. Ieri sera, verso le 21,45, quattro malviventi hanno assaltato la pizzeria - ristorante 'Sfizzico' in viale Vittorio Veneto, angolo via Firenze. Un vero e proprio commando, pare che si trattasse di quattro persone, è entrato nel locale e sotto la minaccia di una pistola, hanno portato via l'incasso della serata. Non contenti di quanto arraffato, si sono pure impossessati degli oggetti in oro e del portafogli del proprietario di 'Sfizzico', C.L.V.

Forse uno dei banditi avrebbe fatto da palo al momento della rapina. Scattato l'allarme sul posto sono arrivati i carabinieri della Tenenza di Floridia, ma dei malviventi, non c'erano tracce. Ancora da quantificare l'ammontare del colpo. Questa mattina, però, nelle vicinanze dello svincolo autostradale di Avola, sulla Siracusa - Gela, i lavoratori dell'Anas hanno trovato i documenti del proprietario di 'Sfizzico'. Tra le ipotesi investigative non si esclude che i malviventi fossero dei 'trasfertisti', arrivati a Floridia con l'obiettivo già premeditato, di assaltare la pizzeria.