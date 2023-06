Auto, case e chioschi e percepiva il Rdc: sequestro a 48enne di Marsala

Automobili, chioschi, case, ma percepiva il reddito di cittadinanza: era stato arrestato lo scorso 9 maggio nel corso dell'operazione Fox, che aveva fatto luce sul traffico di droga sull'asse Catania-Marsala, e oggi e' stato raggiunto da un sequestro preventivo di beni mobili e immobili. Si tratta di un marsalese di 48 anni, finito nel mirino di indagini patrimoniali dei carabinieri, che ritengono le sue proprieta' frutto delle attivita' illecite. L'uomo e' disoccupato e percepisce il reddito di cittadinanza, ma, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avvalendosi di prestanome o parenti stretti per eludere le indagini patrimoniali avrebbe avuto la diretta disponibilita', insieme alla moglie, di due immobili, una casa su tre livelli e un chiosco adibito a bar, peraltro costruiti abusivamente, e vari beni mobili (due auto e due ciclomotori), di valore non giustificabile rispetto ai redditi dichiarati.

La minuziosa analisi del suo stato patrimoniale "ufficiale" ha documentato una presunta netta sproporzione tra la ricchezza dichiarata e quella reale: i redditi "leciti" del nucleo familiare dell'indagato e della moglie, complessivamente valutati per il periodo compreso tra il 2017 e il 2021, non sarebbero stati sufficienti neppure a far fronte alle esigenze primarie di vita, a fronte invece di un patrimonio immobiliare (ed anche economico-finanziario) particolarmente ingente. Nell'operazione "Fox", erano gia' state sottoposte a sequestro preventivo due societa' di vendita e noleggio veicoli aventi sede a Marsala e riconducibili a un altro marsalese poiche', sempre secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli indagati avrebbero organizzato, in piu' occasioni, il trasporto della droga da Catania a Marsala avvalendosi di insospettabili autovetture a noleggio intestate alle societa' marsalesi sequestrate. Sarebbero giunti, ogni mese, due kg circa di cocaina che avrebbe inondato la citta' favorendo lucrosissime entrate illecite per i trafficanti.Il decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP di Marsala, e' finalizzato alla confisca obbligatoria dei beni.