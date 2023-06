Mattarella nomina 25 Cavalieri del Lavoro, in Sicilia solo Iolanda Riolo (IL RITRATTO DELL'IMPRENDITRICE DI PALERMO)

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 31 maggio, i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Sen. Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,On. Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. Ecco l'elenco completo degli insigniti, con l'indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza: AMORETTI Mariella Industria Armatoriale Emilia Romagna BIASUTTI Mario Industria Pelletteria Friuli Venezia Giulia CASSATA Rosa Maria Luisa Industria Chimica Lombardia CASSETTI Maria Grazia Artigianato Orafo Toscana CHIORINO Gregorio Industria Metalmeccanica Piemonte CLEMENTONI Giovanni Industria Giocattoli Marche CROTTI Cristina Industria Energia Lombardia DANESI Roberto Industria Alimentare Lazio DE NIGRIS Armando Industria Alimentare Campania DOMENICALI Stefano Industria Automobili di lusso Estero GALLIANI Marco Industria Metallurgica Emilia Romagna GRASSI Enrico Industria Meccatronica Emilia Romagna IMPRONTA Pierluca Terziario Assicurazioni Lazio LAVIOSA Giovanni Industria Chimica Toscana LEONE DE CASTRIS Piernicola Agricolo Vitivinicolo Puglia MANINI Arnaldo Industria Edilizia Umbria ORTA Averardo Terziario Sanità privata Emilia Romagna PARODI Fabrizio Industria Trasporti e logistica Liguria PEDRANZINI Mario Alberto Credito Banche Lombardia PESENTI Carlo Terziario Servizi finanziari Lombardia RENDA Massimo Industria Alimentare Campania RIOLO Iolanda (nella foto) Commercio Automobili Sicilia TRIVA Stefania Industria Dispositivi medici Lombardia VALENTINI Francesco Paolo Agricolo Vitivinicolo Abruzzo VIANELLO Bruno Industria Elettromeccanica Veneto. Lo rende noto un comunicato del Quirinale.

CHI E' L'IMPRENDITRICE SICILIANA

Iolanda Riolo, nominata Cavaliere del Lavoro, è nata a Palermo nel 1967. E' amministratrice di quattro società concessionarie in Sicilia dei principali marchi automobilistici, tra cui Audi, Toyota, Volvo, Mercedes, Smart, Opel e Ducati per le due ruote. Nel 1995 entra nell'azienda di famiglia, allora concessionaria Volkswagen con 33 addetti. Nel 1999 ne assume la guida e avvia l'espansione acquisendo nuovi marchi e ampliando gli spazi espositivi e le officine per le attività di assistenza. Realizza così tra il 2002 e il 2008 il centro ''Toyota city'', su un'area di 10.000 metri quadrati, il centro Mercedes, in un hangar di 5.000 metri quadrati e l'Audi Zentrum Palermo, in un hangar di 6.400 metri quadrati. Occupa 270 addetti.