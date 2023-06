Era un sottufficiale dell'Aeronautica il morto sulla Scoglitti - Vittoria

E' un maresciallo dell'Aeronautica militare, Sergio Scribano 47 anni, nato a Ragusa ma residente a Vittoria, la vittima di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, lungo la strada ex provinciale 17, la Vittoria - Scoglitti, in contrada Zafaglione, nel Ragusano. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate la moto, su cui viaggiava Scribano, e una autovettura. Scribano, soccorso, è stato trasferito in ospedale dove è deceduto per i gravi traumi subiti.