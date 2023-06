Padre e figlio arrestati nell'Avellinese per spaccio di droga

Attraverso la droga sequestrata agli acquirenti, sono risaliti agli spacciatori che a Pago Vallo Lauro, in provincia di Avellino, avevano avviato una vera e propria piazza di spaccio, soprattutto cocaina, che aveva il suo quartier generale in un circolo ricreativo.

Due uomini, padre e figlio di 57 e 31 anni, gestori del circolo, sono stati arrestati dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Lauro e della Squadra Mobile della questura di Avellino, e sottoposti ai domiciliari.

L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip del tribunale del capoluogo irpino su richiesta della locale Procura. Nel corso delle perquisizioni in casa degli indagati, sono state rinvenute e sequestrate dosi di cocaina e undici grammi di hashish.