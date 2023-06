Vittoria, cittadinanza onoraria al professor Fregoni in occasione di "Cerasuol"

Il Comune di Vittoria, in occasione della manifestazione "Cerasuol" in programma domenica 4 giugno, conferirà la cittadinanza onoraria al professor Mario Fregoni, ordinario di Vitivinicoltura all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Già Presidente dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, della quale è attualmente Presidente onorario, il professor Fregoni è considerato uno dei padri della vitivinicoltura italiana ed europea. Grazie a lui si deve la nascita del Cerasuolo di Vittoria come vino a denominazione di origine controllata (Doc) e a partire dal 2005, garantita (Docg). Il suo lavoro ha permesso, nel lontano 1973, la costituzione del Consorzio di Tutela. A questa eminente figura dell’ecologia contemporanea Vittoria deve il suo salto nella vitivinicoltura di qualità a livello internazionale.