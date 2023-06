Siracusa, consegnate medaglie di commiato ai poliziotti in pensione

Il Questore di Siracusa, Benedetto Sanna, ha ricevuto cinque poliziotti in pensione ed ha consegnato loro una medaglia di commiato del Capo della Polizia come riconoscimento per il servizio svolto a favore della collettività.

Durante la breve cerimonia, alla quale hanno partecipato anche alcuni familiari dei premiati ed i rappresentanti dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, il Questore ha rivolto sentite parole di ringraziamento a coloro che hanno dedicato la loro vita al servizio dello Stato, sottolineando il fatto che anche da pensionati non si finisce mai di appartenere alla grande famiglia della Polizia di Stato, perché quello del poliziotto non è un lavoro ma una vocazione e una missione, nonché una scelta di vita.

Non a caso, il Questore ha voluto ringraziare anche i familiari presenti, perché il lavoro del Poliziotto richiede tanti sacrifici anche da parte di chi vive accanto a lui, condividendone sacrifici e dedizione.