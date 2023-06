Pietro Conti è il nuovo direttore di Chirurgia Generale al “Guzzardi” di Vittoria

Il dottor Pietro Conti è il nuovo Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale dell’Ospedale “Guzzardi” di Vittoria. La sua nomina è arrivata a conclusione della selezione pubblica, per titoli e colloquio, che lo aveva visto collocarsi al primo posto nella graduatoria indicata dalla commissione esaminatrice. Il suo incarico inizierà ufficialmente il prossimo 16 giugno.

Conti, 54 anni, si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Catania, dove si è specializzato con il massimo dei voti in Chirurgia Generale. Ha conseguito, presso lo stesso Ateneo, il titolo di Dottore di Ricerca in Fisiopatologia Chirurgica. Nella fase iniziale della vita professionale, si è formato al Policlinico e, successivamente, all’Ospedale “Cannizzaro” della città etnea. Nel suo curriculum formativo e professionale annovera la frequenza in diversi centri nazionali: tra questi la Divisione di Chirurgia Oncologica dell’Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro di Candiolo (Torino). Ha conseguito il diploma ACOI in Chirurgia Laparoscopica avanzata.

Da quindici anni il dottor Conti è in servizio presso l’U.O.C. di Chirurgia dell’Ospedale di Lentini, diretta dal dottor Trombatore, dove è stato titolare di un incarico di alta specializzazione in chirurgia colorettale e referente Aziendale del PDTA per i pazienti affetti da Carcinoma del Colon-retto dell’ASP di Siracusa.