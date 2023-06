Discarica nei territori di Modica, Ispica e Pozzallo: torna in campo l'Europa

Il parlamentare europeo Ignazio Corrao ha effettuato un sopralluogo in contrada Lanzagallo dove dovrebbe sorgere una discarica di inerti. Si è costituito un comitato formato dai titolari di strutture ricettive della zona, di imprenditori agricoli e di residenti. “No alla discarica in contrada Lanzagallo tra Pozzallo e Ispica: il caso è ancora aperto” evidenzia in una nota il comitato Lanzagallo Graffetta, il quale rende noto che il parlamentare europeo Ignazio Corrao ha deciso di effettuare un sopralluogo in zona per ascoltare le proteste e le proposte dalla viva voce dei residenti di un vero e proprio polmone verde, a due passi dal mare e accanto al centro abitato. E’ assurdo – ha spiegato Corrao – che, in questo luogo dove l’agricoltura è una risorsa, intendano costruire una megadiscarica, altamente impattante su un territorio che sta provando a rialzarsi dopo aver subito la presenza di un’altra discarica mai bonificata da 40 anni.

Ho informato la Commissione europea e denunciato tutto al Tar. Bruxelles intanto ha già risposto positivamente al mio intervento intimando lo stop. Una prima significativa vittoria. Stiamo parlando – ha concluso Corrao – di una zona a grande vocazione turistica, vicino al mare, con un potenziale ancora solo minimamente o parzialmente espresso e che in realtà potrebbe, nel futuro, diventare ancora più grande”.