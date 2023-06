Vittoria, il direttivo della Confcommercio a confronto con l'amministrazione comunale

Il direttivo sezionale di Confcommercio Vittoria, guidato dal presidente Gregorio Lenzo, alla presenza dei componenti dell’organismo Salvatore Guastella, Daria Micciché e Mario Olivetta, ha incontrato gli assessori Anastasia Licitra e Salvatore Avola a palazzo di Città, presente anche il sindaco Francesco Aiello. E’ stato avviato un confronto su varie tematiche legate alla programmazione tanto su Vittoria quanto su Scoglitti. Per Vittoria, in particolare, occhi puntati anche sui due eventi che questa settimana interesseranno la città: il corteo storico di Santa Rita sabato 3 giugno all’interno del centro commerciale naturale di Via Cavour e il Cerasoul domenica 4, promosso dal consorzio di tutela del Cerasuolo doc e docg in piazza del Popolo, entrambi supportati dall’Amministrazione comunale. “Sono momenti che – ha spiegato Lenzo – come Confcommercio riteniamo importanti e di enorme valenza culturale sociale ed economica, in grado di catalizzare flussi di consumatori al fine di rivitalizzare quei luoghi cittadini rimasti un po’ a secco dopo anni di emergenza covid. Ricordiamo che, per il corteo, abbiamo lavorato insieme all’associazione dei festeggiamenti di Santa Rita affinché lo stesso, giunto alla sua seconda edizione, possa sfilare all’interno del salotto cittadino di via Cavour dove è presente un’offerta variegata di attività economiche.