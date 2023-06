Prescrizioni violate, 52enne arrestato a Lentini

I Carabinieri della Stazione di Lentini hanno arrestato un pregiudicato 52enne del luogo in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Catania.

L’uomo, già agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, è stato più volte segnalato all’A.G. per aver violato le prescrizioni imposte dalla misura alla quale era sottoposto.

Con l’odierno provvedimento è stato disposto l’accompagnamento dell’uomo presso la Casa Circondariale di Cavadonna.