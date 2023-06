Espulso dall'Italia dà false generalità: arrestato a Palagonia

I militari della Compagnia di Palagonia, supportati da personale del 12° RGT “Sicilia”, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un cittadino tunisino di 47 anni, per aver fornito ai militari false dichiarazioni sulla identità personale.

Nello specifico, l’uomo, sprovvisto di documenti, durante il controllo ha fornito generalità poco credibili ai militari, i quali, insospettiti, hanno svolto accertamenti approfonditi scoprendo la sua vera identità. L’uomo, già colpito da un provvedimento di espulsione dal territorio italiano, è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ristretto nel carcere di Caltagirone, in attesa della convalida, avvenuta qualche giorno dopo.