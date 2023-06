Taormina, altra bimba del Burundi operata e dimessa

"La piccola Keola, che compirà un anno tra pochi giorni, è stata dimessa dall'ospedale San Vincenzo di Taormina, dopo un intervento di cardiochirurgia a cuore aperto. Senza questo intervento non sarebbe

sopravvissuta a lungo e presto tornerà con la sua mamma in Burundi. È la seconda bimba, dopo Elky, operata qualche mese fa, che, grazie alla Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, potrà continuare a vivere. Nelle prossime settimane faremo arrivare dal Burundi altri due bimbi, anche loro che senza un intervento di Cardiochirurgia non potrebbero farcela. Il ponte umanitario tra il Burundi e la Sicilia dimostra la capacità della sanità siciliana di accettare sfide internazionali.