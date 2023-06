Pozzallo, ancora critiche di Galazzo al sindaco Ammatuna sui funzionari a scavalco

Continua la "crociata" del candidato a sindaco di Pozzallo alle amministrative di un anno fa, Enzo Galazzo, nei confronti del primo cittadino, Roberto Ammatuna. Un documento a firma di Galazzo elenca alcune delle criticità che penalizzano il Comune. "Poco più di un anno fa - afferma Galazzo - il Sindaco si insediava a Palazzo La Pira per condurre in porto la fragile navicella del Comune. La navigazione appariva subito improbabile poiché il Porto veniva intanto regalato ai catanesi. Nessuno gli chiedeva miracoli se non valorizzare la ricchezza del patrimonio turistico, riavviare il processo di ampliamento del territorio e, se possibile, ridurre le tasse. Quanto al turismo è arcinoto quel che è successo a Bellamagna, ove il Comune di Modica ha autorizzato un impianto industriale di biogas a poche centinaia di metri dall'abitato, con l'acquiescenza del Sindaco che non ha proposto ricorso preferendo adagiarsi su quello dei privati. Di iniziative per l'ampliamento del territorio se ne è parlato solo in campagna elettorale.

Il Sindaco ha anche voluto dare il meglio di sè azzerando la macchina amministrativa: ben otto segretari comunali si sono dimessi per evitare di mettere mano al caos che regna in Comune; i bandi di concorso sono stati il frutto di delibere tutte revocate a motivo della loro riconosciuta (postuma) illegittimità; sette settori dirigenziali son tutti scoperti. Intanto oltre 26 mila euro (dei pozzallesi) se ne sono andati, pagati alla ditta incaricata di predisporre i bandi.

Il sindaco, di recente, si è rivolto al Prefetto e, da qui a qualche giorno, due funzionari "a scavalco" saranno impegnati part time - per uno o due giorni ciascuno - per esitare le pratiche più urgenti. Non è neppure escluso l'arrivo dell'ennesimo Segretario comunale (sarebbe il nono). Ho già espresso le mie riserve sulla legittimità di tale strumento, e le mantengo. Di una cosa però sono certo: la convenzione dello "scavalco" non potrà prescindere dalla autorizzazione del Consiglio Comunale".