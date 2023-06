Acate, la Festa della Repubblica: celebrazione con due sindaci

Festa della Repubblica nell’ultimo giorno “dell’interregno “ad Acate. Il sindaco in carica Giovanni Di Natale, e quello eletto Gianfranco Fidone, hanno deposto una corona d’alloro al Monumento ai Caduti in una cerimonia brevissima e senza la banda musicale. “Una scelta all’insegna della sobrietà – ha sottolineato Di Natale – in questo particolare momento amministrativo”, soffermandosi anche sul senso della celebrazione odierna. Improntata anche al fair play la dichiarazione del nuovo primo cittadino Fidone: “Cercheremo di continuare e portare a compimento quanto di buono ha realizzato la precedente amministrazione comunale”. In piazza c’erano i consiglieri di tutte le coalizioni ad eccezione della lista capeggiata da Franco Raffo: gli undici “di Acate punto a capo”, i cinque di “Caruso sindaco” e i non eletti che sostenevano Di Natale. Gianfranco Fidone indosserà la fascia tricolore domani alle 11, ora in cui avverrà lo scambio di consegne.