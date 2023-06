Festa della Repubblica, a Roma anche i sindaci di Vittoria, Avola e Canicattini

In occasione del 77° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, una delegazione di Sindaci siciliani ha partecipato alla celebrazione del 2 giugno che si è svolta questa mattina a Roma in via dei Fori Imperiali. Tra i 391 Comuni siciliani il Comune di Vittoria era presente con il suo Sindaco Francesco Aiello. La delegazione dei Sindaci siciliani era guidata da Paolo Amenta Presidente dell' ANCI Sicilia.

"Essere qui oggi" ha dichiarato il Sindaco Aiello "in compagnia di tantissimi altri colleghi, mi onora e mi rinfranca dalle fatiche giornaliere.

Tutti insieme abbiamo tracciato un bilancio sull'andamento del mandato che i cittadini ci hanno affidato. Su due punti siamo stati tutti d'accordo, sulle difficoltà di amministrare e sulla fortuna che tutti noi abbiamo, essendo privilegiati per la presenza di un Presidente che è garante della Costituzione e arbitro imparziale. Viva la Repubblica italiana".

Tra i sindaci siciliani anche Rossana Cannata e Paolo Amenta, primi cittadini di Avola e Canicattini.