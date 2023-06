Lavoro: dal virtuale al reale con la piattaforma di job matching promossa dal progetto "Crosswork"

Dal virtuale al reale, domanda e offerta di lavoro si incrociano in Sicilia grazie al progetto “Crosswork” e alla nuova piattaforma di job matching nata all’interno dell’iniziativa promossa nell’ambito del programma Interreg Italia-Malta. Presso la sede di Sicindustria Ragusa, si è svolta la presentazione del nuovo strumento informatico che è messo a disposizione di tutte le imprese che aderiscono al progetto e i giovani in cerca di lavoro nell’area transfrontaliera tra Italia e Malta. Il progetto “Crosswork”, con capofila Logos Società cooperativa (presieduta da Rosario Alescio) e con partner l’Istituto Principi Grimaldi di Modica e Malta Chamber of SMEs, ha già fornito ad oltre una ventina di giovani siciliani disoccupati l’opportunità di svolgere tirocini retribuiti presso aziende maltesi. La presentazione della piattaforma di job matching, accessibile tramite il link www.crossworkjobs.eu ha evidenziato a tutti i partner presenti, il potenziale di questa iniziativa nel facilitare l’incontro tra aziende e giovani in cerca di occupazione, creando opportunità di impiego.