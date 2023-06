Notte bianca street food, bagno di folla a Giarre per la prima serata dell'evento

Un battesimo di folla, allegria e sorrisi per l’infinita notte bianca e street food fest a Giarre l’1, 2, 3 e 4 giugno, organizzato dalla Pro loco Aps, con il patrocinio del Comune di Giarre , dell’Ars e dell’assessorato regionale Turismo e Spettacolo. “Un successo che, anche in questa tredicesima edizione – afferma Salvo Zappalà, presidente della Pro loco Aps - supera ogni aspettativa. Il trenino turistico ha fatto da apripista portando centinaia di turisti e cittadini giarresi in giro per i luoghi più suggestivi della città. Corso Italia, la dorsale modaiola cittadina si è trasformata in una gigantesca isola pedonale”. Il corso è rimasto affollato fino a tarda notte con i negozi aperti e le luci scintillanti delle vetrine. Il centro commerciale naturale ha fatto da sfondo all’evento che, quest’anno è arricchito dallo street food fest. “Grandissimo successo per la prima edizione della kermesse dedicata al cibo di strada con gli stand disposti in piazza Duomo e a ridosso di villa Garibaldi. È stato emozionante vedere così tanta gente, con molta voglia di partecipare e vivere una festa che mette il cibo al primo posto, ma – rammenta Daniele De Vincenzo, organizzatore dello Street food Fest - è fondamentale lo spirito di convivialità e allegria”. Domenica alle 18 special supporter dell’evento sarà Sasà Salvaggio.