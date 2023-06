Undici mesi fa ad Acate la scomparsa di Daouda: "Giustizia per lui"

Oggi, dopo undici mesi dalla scomparsa di Daouda Diane, Libera e la Cgil di Ragusa ancora una volta chiedono "verita' e giustizia" per il giovane ivoriano. Come diceva don Ciotti lo scorso 1 maggio ad Acate, "le verita' passeggiano per le vie delle nostre citta'", spesso, pero', senza trovare la voce che le renda conoscibili, cosi' come sarebbe giusto, in questo caso anzitutto nei confronti della famiglia che ancora oggi in Africa aspetta speranzosa il ritorno del mediatore culturale e operaio edile, sparico dopo avere dneunciato le condizioni degradanti di lavoro. Proprio nei confronti della famiglia si e' rivolta l'attenzione della rete locale di Libera e Cgil, la quale, all'interno del percorso di sensibilizzazione "Chiediamo verita' per Daouda", ha dato vita ad una raccolta fondi da destinare ai familiari del giovane mediatore culturale, residenti in Costa D'Avorio.

Cosi' il 18 gennaio, nella cena sociale promossa da Libera a Pozzallo, e il primo maggio, nella manifestazione promossa da Cgil e Libera, sono stati raccolti, anche attraverso la collaborazione delle associazioni che hanno sostenuto le iniziative, 2.500 euro. Nei giorni scorsi a consegnare la somma di denaro ad Awa, la giovane moglie di Daouda, e' stato lo stesso don Luigi Ciotti, che si e' recato in Costa D'Avorio per partecipare alla prima Assemblea della rete Place promossa da Libera che riunisce i rappresentanti delle oltre 40 realta' provenienti da 16 Paesi del Continente Africano. "Si tratta - spiegano - di un piccolo gesto che vuole mostrare vicinanza e sostegno a chi e' stato privato della presenza di un marito e di un padre. Ma non ci si puo' fermare a questo. Sarebbe importante continuare il percorso intrapreso per dare vita, magari, ad una vera e propria 'adozione' della famiglia di Daouda. Non si tratterebbe di un gesto di carita', quanto piuttosto di un atto di giustizia, anche se l'ingiustizia subita da queste persone non ha prezzo. Awa, nel suo appello dall'Africa, ritorna a chiedere verita' e noi vogliamo continuare a sostenere questa richiesta".