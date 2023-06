Auto, in 166 superano le verifiche alla Val D'Anapo - Sortino: Fazzino a caccia del tris

Entra nel vivo l cronoscalata Val D'Anapo - Sortino . Sono stati 166 i piloti che hanno superato le verifiche e che sono pronti a disputare domani le ricognizioni sul percorso di gara. Confermati tutti i big che nell’arco della giornata, dalle condizioni meteo molto variabili, si sono avvicendati agli accrediti rilasciando alcune dichiarazioni pre gara.

Il padrone di casa Luigi Fazzino, vincitore delle ultime due edizioni ha dichiarato: -”Sarebbe bellissimo fare il tris, ma ogni gara fa storia a sé e si conclude sotto la bandiera a scacchi. E’ un momento importante della stagione che arriva dopo lo straordinario podio in Val Camonica, la vittoria di Linguaglossa ed altri importanti piazzamenti segni di una maturazione in corso. Non ci sono state modifiche sostanziali alla vettura, evidentemente è cambiato il mio modo di gestire la gara”

Samuele Cassibba, approdato quest’anno alla storica Scuderia Ateneo, ha dichiarato: -”C’è ancora molto da lavorare, avendo cominciato la stagione in ritardo. Siamo quindi qui col duplice scopo di testare la vettura dopo le ultime modifiche fatte e di provare a recuperare più possibile punti in campionato. A Fasano è andata benissimo il mio team ed io siamo stati bravi a gestire la situazione variabile meteo che si è verificata. E’ arrivato un bel podio, con pochissimi chilometri alle spalle, adesso bisognerà cogliere l’opportunità di questa gara per fare tanto altro lavoro di rifinitura”.

Tutto nuovo anche per Luca Caruso, vincitore anche lui in passato di due edizioni della gara di Sortino. Il catanese ha dichiarato: “ aspettiamo queste ricognizioni per cercare di sistemare un problema tecnico alla vettura che si è evidenziato a Fasano e non ci ha permesso di gareggiare. Abbiamo lasciato la Norma, per ritornare all’Osella PA 21, non vediamo l’ora di tornare ad essere competitivi, magari con un bel piazzamento qui dove ho vinto due volte. Tra l’altro l’arrivo a Sortino è particolarmente spettacolare ed emozionante col pubblico sulla collina, vicino ai protagonisti, ma in assoluta sicurezza”.

Domani, sabato 3 giugno, il via alle ricognizioni alle 9.30 mentre le due gare andranno in scena domenica 4 giugno a partire dalle 9.00. Ora Parola ai motori ed al cronometro.